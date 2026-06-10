栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが9日に捕獲されました。これまでに新たな目撃情報はありませんが、複数いるとの情報もあったことから、10日も小中学校を休校にして警戒にあたっています。9日午後、宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の敷地内で見つかったクマは麻酔銃で捕獲され、その後、駆除されました。宇都宮市では6日から少なくとも20件以上クマの目撃情報が相次いでいて、これまでに目撃されたクマは複数いるとの情報もあっ
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