6月10日、群馬クレインサンダーズは中村拓人と2026－27シーズンの選手契約継続が基本合意に達したことを発表した。 愛知県出身で現在25歳の中村は、184センチ79キロのポイントガード。大東文化大学在学中にレバンガ北海道、広島ドラゴンフライズで特別指定選手としてプレーし、2022年に広島でプロキャリアをスタート。2025－26シーズンに群馬へ加入し、レギュラー