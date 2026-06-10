モイは１０日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算を発表した。売上高が１６億７００万円（前年同期比横ばい）、営業利益が６１００万円（同１９．１％増）だった。メンバーシップ売り上げが拡大した一方、カジュアル層の動向変化やメンバーシップ利用者増加の影響により、月間平均ポイント課金ユーザー数が減少し、ポイント販売売り上げが縮小。営業利益はポイント販売に