（屏東中央社）南部・屏東県瑪家郷に暮らす台湾原住民（先住民）族パイワン族に伝わる伝統的なスレート家屋の建築技術保持者がわずか2人となっている。8日に現地を視察した李遠（りえん）文化部長（文化相）は、さまざまなプロジェクトを通じてスレート家屋の修復や技術の継承を支援する考えを示した。李部長は、与党・民進党の伍麗華立法委員（国会議員）の招きで屏東県を訪問した。スレート家屋の修復・継承プロジェクトの実施状