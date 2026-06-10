日本の元AV女優との「密会」疑惑によって韓国男性グループTHE BOYZを離脱したチュ・ハンニョンに、予想外の展開が訪れている。【写真】日本のAV女優に“デビュー”を勧められた韓国女性アイドル彼の芸能活動に致命的なダメージを与えた性売買疑惑。その疑惑をスクープした記者が、虚偽報道による名誉毀損の疑いで在宅起訴されたのだ。これを受けて、ファンの間では当然のように「チュ・ハンニョンはTHE BOYZに戻れるのか」という復