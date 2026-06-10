韓国の国会議員会館で50代男性が転落し、死亡する事故が発生した。【関連】尹前大統領の夫人に有罪言い渡した判事、1週間後に庁舎内で転落死6月10日、警察と消防当局などによると、同日午前8時41分ごろ、ソウル永登浦区汝矣島洞（ヨンドゥンポグ・ヨイドドン）の国会議員会館で「人が転落して血を流している」と通報があった。現場に駆けつけた救助隊員らは、2階の植え込み（花壇）に転落し、心肺停止状態になっていた50代の男性を