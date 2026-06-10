イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、FWブカヨ・サカ（アーセナル）の状態に言及した。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。サカは今年3月に行われたイングランド代表の活動を欠場するなど、アキレス腱の問題でシーズン終盤戦は欠場を余儀なくされる期間もあり、コンディション面が懸念材料となっている。そうしたなか、アーセナルがチャンピオンズリーグ（CL）決勝まで進んだことで休暇が与