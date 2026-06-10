スウェーデン代表が誇る規格外のストライカーが自身初のワールドカップに臨む。スウェーデン代表にとって、FIFAワールドカップ2026出場権獲得までの道のりは簡単なものではなかった。欧州予選グループBでは2分4敗の最下位に沈み、その最中にヨン・ダール・トマソン前監督を解任。UEFAネーションズリーグ（UNL）の成績によってプレーオフへ回ると、かつてブライトンやチェルシーを率いたグレアム・ポッター監督のもと、ウクライ