ミライスピーカーは、テレビの音声を聞き取りやすくするスピーカー「ミライスピーカー・ミニ」に新色ホワイトモデルを6月4日に追加した。ミライスピーカー・ミニは、加齢などによってテレビの音が聞き取りにくくなる悩みを解決する製品として人気を集めている。テレビの横に設置するだけで、音量を大きくしなくてもセリフがはっきり聞こえる点が特徴だ。●独自技術「曲面サウンド」で言葉がクリアに届く独自の音響技術「曲面サ