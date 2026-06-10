【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが開催する『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の模様が、2026年夏にWOWOWで放送・配信されることが決定した。 ■お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う祭典 2025年に続いて開催される『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』は、ライブコンサートやフェスティバルとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しい