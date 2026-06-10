【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE」として『リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』が、6月9日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催された。 ■日本が世界に誇るアニメ音楽の最前線 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィークには、様々なアーティストのパフォーマンスが楽しめるステージや、国内外の音楽業界関係者に