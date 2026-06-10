10日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比51.5ポイント安の3850ポイントで取引を終えた。出来高は4万8150枚だった。この日のTOPIXの現物終値3847.6ポイントに対しては2.40ポイント高。 株探ニュース