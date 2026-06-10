10日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比495ポイント安の3万4805ポイントで取引を終えた。出来高は3625枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4791.91ポイントに対しては13.09ポイント高。 株探ニュース