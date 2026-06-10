10日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比17ポイント安の722ポイントで取引を終えた。出来高は3994枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値722.49ポイントに対しては0.49ポイント安。 株探ニュース