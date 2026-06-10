10日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比20.5ポイント高の1780.5ポイントで取引を終えた。出来高は219枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1782.38ポイントに対しては1.88ポイント安。 株探ニュース