スバル興業 [東証Ｓ] が6月10日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比12.8％減の15.8億円に減ったが、通期計画の46.4億円に対する進捗率は34.1％となり、5年平均の35.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の23.0％→19.6％に低下した。 株探ニュース