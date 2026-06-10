日東製網 [東証Ｓ] が6月10日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の7.5億円→9.6億円(前の期は8.2億円)に28.4％上方修正し、一転して16.3％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.6億円→4.8億円(前年同期は3.3億円)に79.5％増額し、一転して43.6％増益計算になる。 株探ニュース