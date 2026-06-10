ｐｌｕｓｚｅｒｏ [東証Ｇ] が6月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比7.6％増の3.1億円に伸びたが、通期計画の7.4億円に対する進捗率は42.0％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の53.2％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の経常利益は前年同期比88.2％増の4.3億円に拡