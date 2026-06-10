６月９日夜、札幌市中央区の住宅街でクマ３頭が目撃されました。市の調査では痕跡は見つかりませんでしたが、付近では３日前にも目撃情報があり、市が警戒を呼びかけています。クマが目撃されたのは、札幌市中央区円山西町２丁目付近の住宅街です。９日午後７時ごろ、男子中学生が路上を歩くクマ３頭を目撃しました。警察によりますと、３頭は親子グマである可能性があり、付近を通りがかった車がクラクションを鳴らしたところ、３