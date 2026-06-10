クマ３頭が目撃されたのは、札幌市中央区円山西町周辺で、円山動物園からも近い場所です。３日前にもすぐ近くで１頭が目撃されています。この周辺では２０２５年も出没が相次いでいて、１頭が駆除されています。今時期から夏にかけては繁殖期にあたり、クマの活動範囲が広がることから、市は警戒を呼び掛けています。