2026年6月8日、中国メディア・観察者網は、高市早苗政権による対中姿勢への対抗措置として中国がレアアースの対日輸出を激減させ、日本企業が危機にあると報じた。記事は、中国側が今年1月から日本向けの軍事転用可能な物資の輸出管理を強化したことを紹介。中国の対日レアアース輸出が3月と4月に前年同期比で80％以上も急減したと伝えた。そして、日本メディアの報道によると、電気自動車（EV）のモーター用磁石に不可欠なジスプ