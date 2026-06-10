中国東部の上海市崇明区と江蘇省啓東市を結ぶ「崇啓公鉄長江大橋」の主橋が6月9日午前、無事に接合を完了しました。現在建設中の同大橋は、世界最大スパンの鉄道・道路併用バラストレス軌道（砂利の代わりにコンクリートを使用）斜張橋です。同大橋の建設は、中国の南北8本、東西8本から成る「八縦八横」高速鉄道網の幹線の一つ「上海・重慶・成都沿江（長江沿岸）高速鉄道」の重要工事であり、全長は4．09キロメートル、メインス