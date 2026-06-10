先週からクマの目撃が相次いでいる栃木・宇都宮市。きのう、クマ1頭が捕獲されました。ただ、市は別のクマが出没する可能性も否定できないとして、きょうも警戒を続けています。宇都宮市から中継でお伝えします。今回はクマの捜索にドローンも活用されました。特別に許可を得て、我々もドローンを飛ばしています。クマは川の周辺など水辺や茂みなどを好むそうです。熱を感知するドローンを使えば、効率よく空からクマを捜すことが