フィリピン政府は、南シナ海の自国の排他的経済水域内に中国側が構造物を設置したとして、「国際法違反だ」と抗議しました。南シナ海の領有権を争う中国との新たな火種となりそうです。フィリピン外務省などは10日、首都マニラで記者会見を開き、南シナ海のスカボロー礁で先月31日までに発見された構造物の写真を公開しました。およそ30平方メートルの浮体とみられる構造物は、中国の調査船によって設置された疑いがあり、その上に