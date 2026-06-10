楽天・三木肇監督の休養を受け、2日にキャプテンに就任した鈴木大地内野手（36）が本拠の「楽天モバイル最強パーク」で取材に対応。監督の休養はロッテ時代を含めてプロ15年目で初めてで、「監督だけの責任じゃないと思っていますし、僕らの不甲斐ない、そういう積み重ねがこういう形になってしまった」と無念さをにじませた。それでもナインが信頼を寄せるベテランは「まだ85試合ある中で、とにかく前向いていこうと。自分