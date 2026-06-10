人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』と、目薬『ロートジー』（ロート製薬）が3回目となるコラボ。本日10日より、『ロートジーキングスライム型目薬』を数量限定で発売している。『ドラゴンクエスト』40周年の節目を記念し、人気モンスター「キングスライム」型の特別仕様ボトルとなっている。【画像】裏面も中面もエモい！ ファン垂涎の商品パッケージ過去のコラボレーションでも、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「スライ