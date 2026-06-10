皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表は10日、「立法府の総意」をとりまとめる見通しです。黒島秀佳記者の中継です。協議は先ほどから、衆議院の議長公邸で始まりました。焦点は、とりまとめ案に盛り込まれた「男系男子の養子案」に慎重な姿勢を示している立憲民主党の対応です。衆参両院の正副議長が8日に示した案には、皇族数の確保策として、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと、皇族