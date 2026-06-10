１０日午後２時５分頃、さいたま市西区の市立指扇中で、教頭が「誤って催涙スプレーが噴射され、男女十数人が気分が悪いと言っている」と１１９番した。埼玉県警によると、１年の男女１６人が気分の不良などを訴え、病院に搬送された。いずれも命に別条はないという。市教育委員会によると、生徒が校舎内でスプレーを噴射したという。県警は、スプレーは不審者対応のために学校に置かれていたとみて、当時の状況を調べている。