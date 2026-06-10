タレントのホラン千秋（37）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。「いい仕事したな」と思う日に言われてうれしくない言葉を明かす場面があった。この日のテーマはルッキズム。さまざまなルッキズムについてトークが展開される中、ファーストサマーウイカは「人を見た時に“奇麗だな”“かわいいな”って思うのって素直に伝えたいと思うこともある。「奇麗な人に“奇麗だね”って