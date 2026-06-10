ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード・男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗選手が10日、自身のSNSを更新し、結婚したことを発表しました。お相手は元スノーボード女子日本代表の今井胡桃さん。スノーボード女子ハーフパイプでは、2018年の平昌五輪、2022年の北京五輪と2大会連続出場し、北京五輪後に現役引退を発表していました。戸塚選手は、海辺で今井さんをおぶる2ショットとともに、「ご報告です いつも応援してくだ