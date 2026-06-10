舞台、ミュージカルを中心に活動する女優笹本玲奈（40）が10日、インスタグラムを更新。出産を発表した。笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」とミュージカル「メリー・ポピンズ」の公演を終え、安堵（あんど）の思いをつづった。続けて「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。無事に千秋楽を迎え