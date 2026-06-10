最近、ChatGPTなどの生成AIに生年月日や悩みを入力し、占い風のアドバイスを受ける「AI占い」が注目されています。恋愛運、仕事運、相性診断、今日の運勢などを気軽に楽しめる一方で、フルネームや住所、職場名など、入力を避けたい個人情報もあります。本記事では、占い師の視点から、AI占いのやり方、コピペで使えるプロンプト例、安全に楽しむための注意点を解説します。AI占いとは？ChatGPTなどの生成AIで占い風アドバイスを受