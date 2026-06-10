ビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月28日、2026年7月1日付けで、アルトゥーロ・プラネル氏が同社の代表取締役社長に就任し、日本・韓国・モンゴルの3市場におけるVisaの事業全体を統括することを発表した。ビザ・ワールドワイド・ジャパン代表取締役社長 アルトゥーロ・プラネル氏アルトゥーロ・プラネル氏は東京を拠点に、日本・韓国・モンゴルにおけるクライアントおよびパートナーとの連携を強化するとともに、同地域における