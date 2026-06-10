「お前は金持ちじゃないスネ夫だ」――。上阪隼人が、自身が演じる役柄のイメージについて吉田恵輔監督からかけられた印象的な言葉を明かした。人の痛みが理解できない少年役について、「環境に共感するのが一番難しかった」と役作りを振り返った。上阪隼人○上阪隼人の演技を吉田恵輔監督が絶賛「素晴らしかった」映画『四月の余白』(6月26日全国公開)の完成披露舞台挨拶が8日に都内で行われ、一ノ瀬ワタル、夏帆、上阪隼人、山崎