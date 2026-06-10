富山県砺波市で12日から開幕する「頼成の森 花しょうぶ祭り」の関係者がテレビ金沢を訪れ、見どころをPRしました。ことしで41回目を迎える「頼成の森 花しょうぶ祭り」会場となる砺波市の植物園では、北陸最大級となる600品種70万株の花しょうぶが植えられています。 会場では花しょうぶをイメージした限定のオリジナルスイーツなどが販売されるほか、地元オカリナグループによる演奏などのイベントも楽し