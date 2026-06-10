マイクロソフトは、2026年6月9日（米国時間）、2026年6月のセキュリティ更新プログラム（月例パッチ）を公開した。該当するソフトウェアはCVEベースで206件である。（）内は対応するCVEである。Microsoft Windows（CVE-2020-17103）Nuance PowerScribe（CVE-2026-26142）Microsoft Azure Kubernetes Service（CVE-2026-32193）Microsoft Office SharePoint（CVE-2026-33113）Microsoft Azure構成証明サービスとデバイス正常性構成