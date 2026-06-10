YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、小さな赤ちゃん猫たちのミルクタイムの様子です。その可愛らしい姿に「ミルクを待ってる姿が愛おしい」「ミルクの後、ちゃんと寝に行くなんて偉いね」と話題です。 【動画：ミルクを飲む４匹の赤ちゃん猫→お腹がいっぱいになると…あまりにも『愛おしい光景』】 ぴったりの名前！？ 投稿主さんが保護した4匹の子猫たち。 「ドクタースランプあられちゃん」から