3匹の小さな子猫を保護し、一生懸命に命を繋いだ記録が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は76万回を超え「よかったね、いい飼い主さんに巡り会えて」「優しい方のもとで元気に育ってね」「子猫ってほんとに繊細ですよね」といったコメントが集まっています。 【動画：『昨日から子猫が鳴いている』と彼氏から連絡→すぐに助けに向かった結果…2か月間の記録】 3匹の子猫との出会い TikTokアカウント「猫と昼寝」に