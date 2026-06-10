猫を夢中にさせる『知育トイ』5選 愛猫も『知育トイ』で遊ばせてみたいけれど、どれが合うかわからない。結局遊ばなかったときのことを考えると、案外知育系のおもちゃは敷居が高い気がしますよね。 そんな飼い主さんのために、ここではオススメのアイテムを5つ紹介いたします。また後半では、知育トイを取り入れるメリットや上手な遊ばせ方について解説いたします。 1.転がすとおやつが出てくるタイプ まず