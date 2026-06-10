歌手のシャキーラが、音楽業界からの引退を考えていた時期があったと明かした。 【写真】ラブラブだったころのシャキーラとジェラール・ピケと2人の子どもたち 数々のヒットを持つシャキーラは「数年前、農場を買って動物を育てて、音楽から引退しようと思っていたの」「振り返ると『なんてクレイジーなの』って思う。まだやるべきことも、伝えたいこともたくさんあるのに」とヴォーグ