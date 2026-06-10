大阪弁護士会の委員会で活動する弁護士ら約500人に対して、全会員約5000人分の生年月日や自宅住所を含むリストが誤ってメール送信されていたことがわかった。現時点で情報が悪用されたとの報告はないという。●幹部向け資料を委員会全体に誤送信大阪弁護士会によると、誤送信があったのは5月27日。子どもの権利委員会の幹部弁護士が委員会のメーリングリストに送信した際、本来は委員会幹部向けに共有する予定だった資料を誤って委