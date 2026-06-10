スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』の全米公開に先駆け、現地時間6月8日（日本時間6月9日）、米ニューヨークの文化の殿堂・リンカーン・センター内のデイヴィッド・H・コーク劇場でプレミアイベントが開催。会場にはスピルバーグ監督をはじめ、主演のエミリー・ブラントら豪華キャスト・製作陣が集結した。【写真】気品あふれるモダンなドレス姿のエミリー・ブラント巨匠スピルバーグが贈る新