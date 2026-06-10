アニメ『チー付与』が、10月よりテレビ東京系で放送されることが決定。あわせて、山下大輝、Lynn、青山吉能、富田美憂、潘めぐみ、小原好美らキャスト9名が一挙発表され、ティザービジュアルとティザーPVも解禁された。【動画】レインが憧れの“冒険”へと踏み出す！アニメ『チー付与』ティザーPV累計発行部数140万部を突破した「月刊少年マガジン」発の話題作『チー付与』が、P.A.WORKS制作で待望のアニメ化。中毒性の高い