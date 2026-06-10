アスコット競馬場から日本時間６月９日、英Ｇ１のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）の登録馬３７頭が発表され、海外の各ブックメーカーはオッズを更新している。昨年のジャパンＣの上位１、２着馬の再戦で、人気を分け合う形となっている。１番人気は昨年の覇者で、コロネーションＣで勝ち馬から４１馬身半差の大敗から巻き返しを目指すカランダガン（セン５歳、