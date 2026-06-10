◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」私事で恐縮だが、今年４月で勤続３５年を超えた。写真担当として配属され、現場取材からデスク業務まで写真漬けの日々だった。入社当初はフィルムで撮影していたが、現在はデジタルとなり、同じ写真を撮って送信するというプロセスが、まったく別の業種なのではと思うほど変化した。折しも６月１日は「写真の日」。そこで今回は、プロ野球取材でのカメラマン業務の今昔をひとつ。入社時は