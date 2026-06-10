女子プロゴルフでツアー１勝の工藤遥加（加賀電子）が１０日に自身のインスタグラムを更新し、５月２７日に遭った追突事故の詳細や負傷した症状について改めて説明。現在も治療を続けていると明かし、特別保証制度を利用すると伝えた。「いつも応援してくださる皆様へ」と長文を書き出し、「2026年5月27日、リゾートトラストレディース開催コースであるグランディ那須白河ゴルフクラブへ向かう途中、赤信号で停車していたとこ