◆練習試合巨人３軍３―１韓国・ロッテ＝特別ルールによる６回コールド＝（１０日・ジャイアンツ球場）巨人３軍が韓国・ロッテに３―１で勝利した。初回、１死から連続四球と相手投手の暴投で二、三塁のチャンスをつくると、４番の竹下徠空内野手（１９）の左犠飛で先制。２死三塁から知念大成外野手（２６）の６戦連続安打となる右翼線への適時二塁打で２点目を挙げた。なおも２死三塁では相沢白虎外野手（２２）が中越えの