◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディスプロアマ戦（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）前週のヨネックスレディスでツアー初優勝を飾った２２歳の吉田鈴（りん、大東建託）は「たくさん（祝福の）連絡をいただいた。本当に良かった」と笑顔を見せた。しっかりと目を通しながら、２時間かけて返信した。米ツアーを主戦場にする姉の優利からも、メッセージは届いた。「（時差があって）寝てい