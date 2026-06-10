Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたエンタテインメントショー『CEREMONY』の模様をWOWOWが今夏に放送・配信することが決定した。【動画】昨年「CEREMONY」で披露したMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」をテーマに昨年初開催された『CEREMONY』は、ライブコンサートやフェスティバルとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいタイプのエンタテインメントショー。10