「飲み方が成長しました」4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が10日、都内で行われた舞台『隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜』プレスコール取材会に登壇。名古屋公演を回顧した。【集合ショット】素敵な笑顔！役衣装で取材に応じたふぉ〜ゆ〜ら今作は、「隅田川ヤングロード物語」シリーズの最新作。東京の下町にある寂れた商店街・隅田川ヤングロードを舞台に、ライフ・コメディを描く。6日と7日は名